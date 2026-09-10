Darling Ingredients Aktie
WKN: 895117 / ISIN: US2372661015
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10.09.2026 18:30:01
Darling Ingredients CEO Sells 5,000 Shares
Randall C. Stuewe, Chairman and CEO of Darling Ingredients(NYSE:DAR), sold 5,000 shares of common stock on Sept. 2, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($68.20); post-transaction value based on Sept. 02, 2026, market close ($67.62).
Darling Ingredients operates as a diversified specialty ingredients manufacturer with a $10.5 billion market capitalization and TTM revenues of $6.5 billion, positioning it as a significant player in the value-added ingredients space. The company leverages its vertically integrated operations and sustainable sourcing capabilities to capture margin opportunities across multiple end-use applications. With 15,000 employees globally, Darling Ingredients maintains competitive advantages through its proprietary processing technologies, established customer relationships, and its ability to convert organic waste streams into high-value ingredients.
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