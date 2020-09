Darling Ingredients offentliggør bæredygtighedsrapport for 2020

Den udvidede rapport indeholder oplysninger om målene for 2025, der omfatter reduceret vand- og energiforbrug og tiltag til at nedbringe udledningen af CO2

IRVING, Texas, USA, 2. sep. 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) offentliggjorde i dag sin globale bæredygtighedsstrategi og målene for bæredygtighed for 2025, der skal styrke væksten i virksomheden samt forbedre resultaterne vedrørende bæredygtighed. Vores strategi bringer målene på områderne for vores sociale engagement (CSR) på linje med specifikke mål for bæredygtig udvikling (SDG) i FN's Global Compact. Faktabladet for 2020 om vores miljømæssige og sociale engagement samt virksomhedsledelse kan findes på vores opdaterede koncernwebsted på https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-factsheet.

"Vi betragter os som en del af løsningen til at beskytte planeten og livet på planeten ved at omdanne verdens strøm af madaffald til brugbare, bæredygtige ingredienser og samtidig medvirke til dekarboniseringen af vores verden," erklærede Randall C. Stuewe, bestyrelsesformand og administrerende direktør i Darling Ingredients. Vi har et ansvar over for de kommende generationer, og målene, som vi har opstillet i dag, er med til at bane vejen og give os en varig platform, som vi kan udvide og bygge videre på i mange år fremover."

Virksomheden opstiller realistiske korttidsmål på globalt plan om at reducere vand- og energiforbruget med fem procent senest i 2025, regnet fra 2020 som det nye basisår. Virksomheden udvider også produktionen af diesel fremstillet af vedvarende ressourcer med 150 %. Målet forventes opnået i 2022.

Målene for Darlings sociale engagement bygger på tre søjler:

Renere luft og vand. Respekt for og udnyttelse af naturressourcer til at takle klimaudfordringerne. Virksomheden foretager strategiske investeringer, der bidrager til paradigmeskiftet i verdens langsigtede energibalance ved at producere vedvarende brændstof fra omdannet animalsk fedt, organiske rester samt olie og fedt indsamlet fra restauranter. Darlings behandlingsproces genererer mere vand, end der forbruges under processen – og giver et positivt nettobidrag af vand. Det genindvundne vand behandles og genbruges i processen, bruges til kunstvanding eller sendes retur til de lokale afvandingsområder.

Mere sikker mad og foder. Levering af ingredienser og løsninger af høj kvalitet til fødevareindustrien. Darling er forpligtet til at øge livskvaliteten for mennesker og dyr. Mange af virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter fokuserer på udvikling og produktion af innovative ingredienser, som medvirker til at fremme en sund kost og en bedre livskvalitet.

Bedre samfund og arbejdspladser. Bidrag til et samfund med økonomisk og social velstand. Et sikkert og sundt miljø er vigtig ikke kun for Darlings medarbejdere men også for menneskene, dyrene og naturen, der omgiver vores kontorer og fabrikker. Darling investerer kraftigt i at optimere ny teknologi og processer, der reducerer produktionsanlæggenes miljøpåvirkning.

Virksomhedens ledelse sikrer ved gennemførelse af målene, at virksomhedens aktiviteter følger ansvarlig kapitalallokering, forpligtelsen til virksomhedens økonomiske mål og den fortsatte aktionærpleje. Virksomheden er af den opfattelse, at opnåelsen af målene for bæredygtighed og virksomhedsaktiviteterne vil styrke virksomhedens økonomiske resultater og afkast på langt sigt og samtidig bidrage til planetens bæredygtighed.

Darlings forpligtelse til bæredygtighed om at bygge en bedre fremtid for alle virksomhedens interessenter er rodfæstet i overbevisningen, der har været drivkraften i virksomheden siden etableringen i 1882: "Vi forbinder økonomisk værdi med økologisk værdi for at gøre en forskel. Vi gør dette overalt og dér, hvor det bidrager mest og betyder mest."

Darlings globale virksomheder spiller en vital rolle med hensyn til at undgå udledning af CO2 og i forvaltningen af vigtige vandressourcer. Virksomhedens formål er at omdanne organisk affald til bæredygtig mad, foder og brændstof, der forbedrer menneskers og dyrs livskvalitet og samtidig beskytter planeten og livet på planet for kommende generationer. "Vores produkt er vigtigt, men det er produktionsmåden også."

Om Darling

Darling Ingredients Inc. er en international udvikler og producent af bæredygtige naturlige ingredienser fra spiselige og ikke-spiselige organiske næringsstoffer og producerer en bred vifte af ingredienser og specialløsninger til kunder inden for lægemidler, fødevarer, mad til kæledyr, foder, teknik, brændstof, bioenergi og gødning. Virksomheden har aktiviteter på fem kontinenter og indsamler og omdanner alle former for biprodukter fra dyr til anvendelige ingredienser og specialingredienser såsom gelatine, spiselige fedtstoffer, fedtstoffer til foder, animalske proteiner og mel, plasma, ingredienser til mad til kæledyr, organisk gødning, smørelse, råmaterialer til brændstof, grøn energi, naturtarme og huder. Virksomheden genindvinder og omdanner genbrugsolie (brugt madolie og animalsk fedt) til værdifulde ingredienser i foder og brændstof samt indsamler og omdanner restprodukter fra brødproduktion til ingredienser i foder. Virksomheden tilbyder også miljøtjenesteydelser som fx opsamling af fedt fra fedtfiltre og håndtering af affald for fødevarevirksomheder. Virksomheden sælger sine produkter både i indland og udland og er aktiv i tre industrigrene: Ingredienser til foder, ingredienser til fødevarer og ingredienser til brændstof. Få flere oplysninger på virksomhedens websted http://www.darlingii.com.

