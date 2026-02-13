Darling Ingredients stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Darling Ingredients lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Darling Ingredients 0,630 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1,71 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Darling Ingredients 1,43 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,390 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,14 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Darling Ingredients einen Umsatz von 5,72 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at