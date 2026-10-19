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19.10.2026 14:31:39

Darmstädter Merck kauft Silence Therapeutics für Spezialmedikamente

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA (Merck) übernimmt die britische Spezialpharmafirma Silence Therapeutics (SR Pharma). Je US-Aktienhinterlegungsschein (ADS) blättert der DAX-Konzern 20 US-Dollar hin, was die Briten insgesamt mit 1,1 Milliarden Dollar (980 Mio Euro) bewertet, wie Merck am Montag mitteilte.

Merck will sich mit dem geplanten Zukauf im Bereich seltener Erkrankungen stärken mit dem Ziel, ein führender globaler Anbieter von Spezialmedikamenten zu werden. Das Biotechunternehmen Silence Therapeutics steht den Angaben zufolge mit dem sogenannten siRNA-Wirkstoff "Divesiran" zur Behandlung der seltenen Erkrankung Polycythaemia vera (PV) vor dem Einstieg in die klinische Studienphase III.

Mit dem Preis von 20 Dollar je Hinterlegungsschein biete Merck einen Aufpreis von 82 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage, hieß es vom Konzern. Die Übernahme sei von Silence Therapeutics genehmigt und soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Merck finanziert die Übernahme mit neuen Krediten./men/jha/

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