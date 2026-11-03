Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
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03.11.2026 07:46:38
Darmstädter Merck verkauft US-Auftragsherstellung an Lonza
BASEL/DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern verkauft sein US-Geschäft mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen in die Schweiz. Der Pharmahersteller Lonza übernimmt insgesamt in den USA fünf Standorte mit einer Belegschaft von rund 1.100 Menschen, wie Lonza und Merck am Dienstag mitteilten. Lonza werde das Geschäft für einen mittleren dreistelligen Millionen-Eurobetrag übernehmen. Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte 2027 erwartet, hieß es weiter.
Merck (Merck) baut derzeit sein Portfolio um. "Die heutige Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer mittel- bis langfristigen strategischen Agenda", sagte der seit Mai amtierende Merck-Chef Kai Beckmann der Mitteilung zufolge. Im Juni hatte Merck zur Stärkung seiner Laborsparte (Life Science) die Übernahme des US-Unternehmens Bio-Techne, einem Anbieter von Analysetechnologien, für mehr als 11 Milliarden US-Dollar vereinbart./tav/stk
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|Darmstädter Merck verkauft US-Auftragsherstellung an Lonza (dpa-AFX)
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