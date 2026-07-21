ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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21.07.2026 17:05:00
Darpa und US-Luftwaffe rüsten F-16 zu autonomen Jets um
In Florida testen die US-Luftwaffe und die Darpa gerade autonom fliegende Kampfjets. Dabei handelt es sich um modifizierte F-16.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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