17.02.2026 06:31:28
Darshan Orna stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Darshan Orna hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 250,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.
