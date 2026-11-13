Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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13.11.2026 03:31:21
Darth Vader strikes back at auction as his lightsaber from two original Star Wars films reclaims the record from Luke Skywalker's prop
Darth Vader's lightsaber sold for nearly $5 million, breaking the record set by Luke Skywalker's in July. The hilt, made from a 1950s camera flash attachment, was used in two of the original trilogy's duels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Walt Disney
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|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.11.26
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28.10.26
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28.10.26
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