Darum erholt sich der Russische Rubel weiter

Im Gegenzug notierte der Dollar zum Rubel rund zwei Prozent tiefer bei 88,06 Rubel. Vorübergehend gab der Dollar am Dienstag sogar auf bis zu 87,40 Rubel nach. Für Zuversicht sorgten die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul. Dabei würden die Unterhändler der jeweiligen Länder nun persönlich miteinander sprechen und nicht wie zuletzt per Videokonferenz verhandeln.

Auch die Börse in Moskau erholte sich. Der russische Aktienindex legte rund vier Prozent zu. Nach einer knapp einmonatigen Pause infolge des Einmarsches russischer Soldaten in der Ukraine war der Aktienhandel unter Beschränkungen vergangene Woche wieder aufgenommen worden.

Russland bediente nach Angaben des russischen Finanzministeriums unterdessen einen Eurobond. Für die Kuponzahlung seien 102 Millionen US-Dollar angewiesen worden, teilte das Ministerium mit. Ob die Zahlung auch an ausländische Anleihen-Inhaber ging, wurde zunächst nicht bekannt. Unter den vor allem auf den Finanzsektor zielenden westlichen Sanktionen hat Russland damit drei Anleihen bedient. In den kommenden Wochen werden aber um ein Vielfaches höhere Beträge fällig. Investoren befürchten einen Zahlungsausfall Russlands.

