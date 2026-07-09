Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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09.07.2026 16:04:45
"Darwin'scher Ausleseprozess": Nur so kann der VW-Konzern überleben
Wer sich jetzt nicht schnell anpasst, wird vom Markt verschwinden. Die Kosten zu senken, ist für die deutschen Autobauer unabdingbar - aber nur ein Brandherd von vielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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