Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
27.01.2026 22:13:09
DARZALEX FASPRO®-based quadruplet regimen approved in the U.S. for newly diagnosed patients with multiple myeloma who are transplant ineligible
Quadruplet regimen demonstrated significantly deeper and more durable responses, higher MRD negativity and improved progression-free survival versus a standard of care Approval marks the twelfth indication for DARZALEX FASPRO® and fifth in the newly diagnosed setting, underscoring its role as foundational therapy for both newly diagnosed and relapsed/refractory multiple myeloma patientsWeiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
