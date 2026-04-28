Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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28.04.2026 07:09:30
Das Aramco-Paradox: Iran-Krieg kostet Saudi-Arabiens Ölgiganten Milliarden - doch der Aktienkurs steigt
Der Iran-Krieg trifft den weltgrößten Erdölproduzenten hart: Saudi Aramco musste seine Produktion drastisch herunterfahren, der Absatz brach ein. Angriffe auf die Anlagen des Konzerns verursachten Milliardenschäden. Doch der Aktienkurs ist seit Kriegsbeginn deutlich gestiegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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