Saudi Aktie

Saudi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 07:09:30

Das Aramco-Paradox: Iran-Krieg kostet Saudi-Arabiens Ölgiganten Milliarden - doch der Aktienkurs steigt

Der Iran-Krieg trifft den weltgrößten Erdölproduzenten hart: Saudi Aramco musste seine Produktion drastisch herunterfahren, der Absatz brach ein. Angriffe auf die Anlagen des Konzerns verursachten Milliardenschäden. Doch der Aktienkurs ist seit Kriegsbeginn deutlich gestiegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saudi Public Transport Company Bearer Shs

mehr Nachrichten