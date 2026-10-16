16.10.2026 14:10:38

Das Beste aus zwei Welten - TK-Chef will neues Kassensystem

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, spricht sich für den Umbau des dualen Systems mit gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen aus. "Wir sollten die private Krankenversicherung abschaffen, die gesetzliche aber auch", sagte der Chef der größten gesetzlichen Krankenversicherung dem "Spiegel".

Baas schlägt ein System vor, in dem das Beste aus beiden Welten genutzt werde. Aus der gesetzlichen Krankenversicherung nannte Baas den Verzicht auf eine Risikoselektion und die Möglichkeit, jederzeit die Kasse wechseln zu können. Drittens dürften keine Gewinne aus der Krankenversicherung abgeschöpft werden. Und viertens müsse es bestimmte Standards geben, welche Leistungen von der Kasse abgedeckt werden.

Als Vorteile aus der Privaten Krankenversicherung nennt Baas, dass der Staat nicht an die Altersrückstellungen der Kassen herankommt. Ein zweiter Pluspunkt seien vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten. "Eine PKV kann Verträge mit Ärzten, Krankenhäusern und Therapeuten in der Theorie viel freier gestalten als wir", sagte Baas./shy/DP/nas

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