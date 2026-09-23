YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
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23.09.2026 18:01:00
Das Blue Yeti bekommt nach 17 Jahren einen offiziellen Nachfolger
Logitech will KI in einem USB-Mikrofon unterbringen. Gedacht ist es auch für „ASMRtists“, die um das Mikrofon herum rascheln.
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|YETI Holdings Inc Registered Shs
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