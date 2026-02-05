BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
05.02.2026 13:50:00
Das BMW Group Werk Wackersdorf ist auch 2026 Hauptsponsor des Firmen- und Familienlaufs (FiFaLa)
+++ Das Werksgelände der BMW Group in Wackersdorf wird erneut zur Laufbühne +++ Landrat Ebeling und Bürgermeister Falter loben die erfolgreiche Kooperation +++ Jetzt schon vormerken: Donnerstag, 21. Mai 2026 +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
06.02.26
|Analyse: UBS AG bewertet BMW-Aktie mit Neutral in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.