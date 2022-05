Das börsennotierte Magnitogorski metallurgitscheski kombinat (MMK) informiert über Kuponzahlung im Juni 2022 für Eurobonds 2024

Das Magnitogorski metallurgitscheski kombinat ("MMK" oder die "Gruppe") (MOEX: MAGN; LSE: MMK) informiert über Kuponzahlung im Juni 2022 für Eurobonds 2024.

500.000.000 4,375 Prozent. Garantierte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 (die "Schuldverschreibungen"), begeben von MMK International Capital DAC (der "Emittent")

Common Code: 184343495/111730628

ISIN: XS1843434959/US553142AA88

Gemäß dem zwischen dem Emittent, Magnitogorski metallurgitscheski kombinat, und Citibank, N.A., Niederlassung London, am 13. Juni 2019 geschlossenen Treuhandvertrag (der "Treuhandvertrag") ist der 13. Juni 2022 der geplante Zahlungstermin für die nächste Kuponzahlung für die Schuldverschreibungen (die "Zinsen Juni 2022").

In Anbetracht der bestehenden Unsicherheiten und Beschränkungen in Bezug auf die Überweisung und den Erhalt von Geldern (einschließlich Darlehenszinsen und Kuponeinnahmen) in verschiedenen Jurisdiktionen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Zahlungen, erwägt das MMK verschiedene Optionen, wie es die Zahlung der Zinsen Juni 2022 erleichtern kann. Das MMK bittet daher die Anleihegläubiger (wie im Treuhandvertrag definiert), auch zur Erleichterung der Zahlungen, dem MMK folgenden Informationen mitzuteilen:

1. Name des Anleihegläubigers und Art der Schuldverschreibungen im Bestand: Regulation S Notes (ISIN: XS1843434959) oder Rule 144A Notes (ISIN: US553142AA88)

2. Nominalwert der Schuldverschreibungen und

3. Ort der Hinterlegungsstelle

Die Informationen sollten dem MMK unter ir@mmk.ru mit dem Betreff "June 2022 Interest - Noteholders" übermittelt werden.

Die Inhaber von Schuldverschreibungen, die die oben geforderten Informationen zum jetzigen Zeitpunkt nicht offenlegen möchten, werden gebeten, ihre Makler/Depotbank anzuweisen, die Informationen über ihren Bestand offenzulegen, ohne die Informationen über den UBO zu übermitteln.

ISIN: US5591892048 Category Code: MSCM TIDM: MMK LEI Code: 253400XSJ4C01YMCXG44 Sequence No.: 160277

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220506005367/de/