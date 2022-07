Das borfreie Bonderite-Sortiment von Henkel - Die ideale Kombination aus Kosteneinsparungen, Nachhaltigkeit und verbesserter Leistung für die Metallbearbeitung

In vielen Industrien muss noch viel zu häufig eine Entscheidung zwischen Effizienz oder Nachhaltigkeit getroffen werden. Das borfreie Bonderite-Portfolio von Henkel mit Lösungen für die Reinigung, Schmierung und Kühlung in der Metallbearbeitung stellt jedoch sicher, dass Nachhaltigkeit in der Produktion ohne Kompromisse umgesetzt werden kann. Bor- und bakterizidfreie, innovative Produkte wie das Kühlschmiermittel Bonderite L-MR 21718 und der Neutralreiniger Bonderite C-NE 10640 sorgen für eine sicherere Arbeitsumgebung, die ebenso Produktionsabfall und Energieverbrauch reduziert, beispielsweise durch die Wiederverwendung des Reinigers im Schmierprozess.