Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im vierten Quartal 2025 zu kleineren Anpassungen. So setzte sich sein Portfolio zusammen.

Im Depot von Carl Icahn gab es im vierten Quartal 2025 überschaubare Veränderungen. Ein Wert rückte neu in die Top-Ten auf. Während das Depot im dritten Jahresviertel 2025 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 9,14 Milliarden US-Dollar umfasste, schrumpfte dieses im vierten Quartal auf 8,45 Milliarden US-Dollar.

Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Offenlegung seiner Investitionen einzureichen.

Im folgenden Ranking sind die Top-Ten der Beteiligungen nach ihrem Anteil am Portfolio im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. Dezember 2025.

Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

