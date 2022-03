Das Echtzeit-Netz für alle kommt

Neuer Name, neue Handys, neue Ausbaupläne: Das ‚vollständige 5G‘ im MassenmarktEinfacher Name für modernste Technik: 5G-Standalone heißt bei Vodafone 5G+Mit den beliebtesten Smartphones: 16 Handys & Tablets unterstützen 5G+ Weniger Strom: Nutzer sparen mit 5G+ Energie & surfen in Echtzeit Neuer Ausbau-Plan: 5G+ bis 2025 für nahezu alle Menschen in Deutschland„Das erste Echtzeit-Netz für alle kommt“, erklärt Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter heute Morgen in Düsseldorf. Vodafone bringt die Mobilfunk-Technologie 5G-Standalone, also das ‚vollständige 5G‘ großflächig nach Deutschland. Mit neuem Namen, einem Ausbauplan für das ganze Land und immer mehr beliebten Smartphones. Der Digitalisierungskonzern startet 5G+ für den Massenmarkt. Millionen Kunden können jetzt im vollständigen 5G-Netz surfen – und so alle technischen Vorteile der neuen Mobilfunk-Generation nutzen. Mit 16 unterschiedlichen Smartphones und Tablets von den beliebtesten Anbietern ist jetzt Echtzeit im Mobilfunk möglich. Mit Verzögerungszeiten von gerade einmal 10 Millisekunden reagiert das Netz etwa so schnell, wie das menschliche Nervensystem. Mit 5G+ spart das Netz zudem bis zu 20 Prozent Strom. Durch die direkte Einwahl ins 5G+-Netz ohne Umweg über die LTE-Infrastruktur erhöht sich die Zahl der Orte, an denen 5G für Kunden verfügbar ist. Echtes 5G: Vodafone startet mit 5G+ das Echtzeit-Netz für alle.Das vollständige 5G ist ein Gamechanger für unsere Industrie und der digitale Schlüssel für künftigen Wohlstand in unserer Gesellschaft.Hannes AmetsreiterCEO Vodafone Deutschland5G+ ist blitzschnell und spart bis zu 20 Prozent Energie5G+ unterstützt im Gegensatz zum normalen 5G die Standalone-Technologie und spart mit weniger Stromverbrauch Energie ein.„5G kann noch mehr als Bandbreite. 5G reagiert blitzschnell, vernetzt 10 Mal mehr Gegenstände und spart Strom. Das vollständige 5G ist ein Gamechanger für unsere Industrie und der digitale Schlüssel für künftigen Wohlstand in unserer Gesellschaft“, so Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter. „Wir starten 5G+ jetzt für Millionen Kunden und mit immer mehr beliebte Smartphones. In der Stadt und auf dem Land. Mit einem Technik-Mix aus unterschiedlichen 5G-Frequenzen. Bis 2025 bringen wir das modernste 5G so zu fast allen Menschen in der Bundesrepublik“, so Ametsreiter weiter. „Vor einem Jahr haben wir die ersten 5G Standalone-Stationen in Deutschland gestartet. Damals an nur wenigen Orten und nur mit wenigen Handys. Denn es braucht immer diejenigen, die neue Technologien zum Leben erwecken. Jetzt ist das, was wir vor einem Jahr klein gestartet haben, bereit für den Massenmarkt. 5G+ kommt großflächig nach Deutschland.“Was 5G+ von bisherigen 5G-Technologien unterscheidetAls erster Anbieter setzt Vodafone beim 5G-Ausbau nicht ausschließlich auf die Erweiterung der bestehenden LTE-Netze, sondern baut eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur im Antennen- und im Kern-Netz. Mobilfunk-Experten sprechen dabei von ‚5G-Standalone‘ oder vom ‚vollständigen 5G-Netz‘. Vodafone gibt der modernsten in Europa verfügbaren Mobilfunk-Technologie einen einfachen Namen: 5G+. Die komplett eigenständige 5G-Infrastruktur macht neben hohen Bandbreiten auch extrem niedrige Latenzzeiten von rund 10 Millisekunden möglich und spart Energie. Daten werden mit 5G+ in Echtzeit transportiert – so schnell wie das menschliche Nervensystem reagieren kann und vier mal schneller als mit bisherigen Mobilfunk-Technologien. Zudem kann 5G+ bis zu eine Million Gegenstände und Smartphones pro Quadratkilometer vernetzen – zehn Mal mehr als bisherige Technologien und ohne Qualitätsverlust. Zudem erhöht sich durch die direkte Einwahl ins 5G-Netz die Anzahl der Orte, an denen Nutzende sich mit ihren Smartphones ins 5G-Netz einloggen können. Die 5G-Verfügbarkeit wächst mit zahlreichen Handys spürbar.Echtes 5G: Vodafone startet mit 5G+ das Echtzeit-Netz für alle.Die beliebtesten Smartphones sind bereit für 5G+Bislang konnten Kunden das ‚vollständige 5G‘ nur mit wenigen ausgewählten Smartphones nutzen. Jetzt ist 5G+ (5G-Standalone) massentauglich. Schon im März unterstützen 16 Handys und Tablets von verschiedensten Anbietern die modernste 5G-Technik. Neuer 5G+ Button: Einfache und kostenlose Buchung per AppWir starten 5G+ mit den beliebtesten Smartphones. In der Stadt und auf dem Land. Mit einem Technik-Mix der 5G-Frequenzen. Bis 2025 für fast alle Menschen in Deutschland.Hannes AmetsreiterCEO Vodafone DeutschlandNoch leichter wird die kostenfreie Freischaltung von 5G+. Mit nur einem Klick auf den neuen 5G+ Button in der MeinVodafone App können Nutzer mit den passenden Smartphones den Echtzeit-Modus aktivieren. Überall dort, wo 5G+ bereits verfügbar ist, buchen sich die Smartphones, die das vollständige 5G bereits unterstützen, dann automatisch ins Echtzeit-Netz ein. Wo 5G+ (5G-Standalone) noch nicht freigeschaltet ist, sind Smartphone-Nutzende weiter, wie gewohnt, in den bisherigen Netzen (5G Non-Standalone und LTE) unterwegs. Alle Kunden mit passenden Smartphones und gängigem 5G-Postpaid-Tarif können 5G+ ohne zusätzliche Kosten nutzen. 5G+ bis 2025 für nahezu alle Haushalte in DeutschlandDas 5G+ Netz von Vodafone wächst täglich. 5G von Vodafone ist heute für 45 Millionen Menschen verfügbar – deutlich mehr als 10 Millionen Kunden davon können bereits 5G+ zuhause nutzen. 4.000 Antennen im Vodafone-Netz unterstützen bereits die 5G+ Technik. Beim weiteren Ausbau-Prozess wird an jeder 5G-Station auch 5G+ (5G-Standalone) freigeschaltet. 2025 ist das vollständige 5G von Vodafone für fast alle Menschen in Deutschland zuhause verfügbar.45 Millionen Menschen in Deutschland können heute 5G von Vodafone nutzen. Mehr als 10 Mio. sogar bereits 5G+. 2025 ist das vollständige 5G von Vodafone für fast alle Menschen in Deutschland zuhause verfügbar.Vodafone bringt 5G+ mit Technik-Mix in die Stadt und aufs LandUm 5G+ in die Städte und aufs Land zu bringen, nutzt Vodafone unterschiedliche 5G-Frequenzen: Das vollständige 5G funkt schon jetzt im High-Band (3,5 Gigahertz) und im Low-Band (700 Megahertz). Während die High-Band-Frequenzen extrem hohe Bandbreiten an besonders stark frequentieren Orten ermöglichen, versorgen Mobilfunk-Stationen, die Frequenzen im Low-Band nutzen, besonders große Flächen mit 5G und bringen das schnelle Netze auch in die Häuser hinein. Die blitzschnellen Reaktionszeiten und den geringeren Energie-Verbrauch gibt es bei 5G+ mit allen verfügbaren Frequenzen. Technik-Mix: 5G funkt auf unterschiedlichen Frequenzbereichen. Besonders hohe Funkfrequenzen im Ultra Highband machen Bandbreiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich.Die unterschiedlichen Smartphones lernen den Umgang mit den unterschiedlichen 5G-Frequenzen und können so an immer mehr Orten das echte 5G nutzen. Die Smartphones von Samsung unterstützen 5G+ zu Beginn im High-Band, andere Endgeräte zunächst im Low-Band. Mit den kommenden Entwicklungsschritten werden 5G+ Smartphones zunehmend alle 5G-Frequenzen unterstützen. Das Vodafone-Netz unterstützt bei 5G+ zudem auch schon die Bündelung von unterschiedlichen Frequenzen (High-Band & Low-Band), sodass mit dem Oppo Find X3 Pro bereits Geschwindigkeiten von deutlich mehr als 1.000 Megabit nutzbar sind.Das Netz für Gaming, digitale Zwillinge & vernetzte AutosDie extrem geringen Latenzzeiten sind besonders wichtig für die Fernsteuerung von Maschinen in Fabrikhallen, für Autos, die sich per Mobilfunk gegenseitig vor Gefahren warnen, für gute Ping-Zeiten beim Gaming und für hochwertige Anwendungen in der Augmented (AR) und Virtual Reality (VR). Mit diesen Technologien lassen sich beispielsweise digitale Zwillinge zum Leben erwecken, um mit diesen dann in Echtzeit zu interagieren. An einem digitalen Zwilling vom Kölner Dom können so beispielsweise Wartungsarbeiten vorbereitet werden ohne dass der echte Dom von großen Gerüsten umhüllt werden muss. 