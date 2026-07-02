Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.07.2026 09:09:52
Das Ende der Tenor-API: Google zieht den Stecker beim beliebten GIF-Dienst
Der Friedhof von Google wird um ein prominentes Opfer reicher. Diesmal sind (viele) Nutzer auf Whatsapp, Discord und Co betroffenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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