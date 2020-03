Das Force-Add-on von Shift Technology für ClaimCenter ist jetzt im Guidewire-Marktplatz verfügbar

Shift Technology, ein Anbieter von KI-nativen Lösungen zur Betrugserkennung und Schadenautomatisierung für die globale Versicherungsbranche, und Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), Anbieter der Branchenplattform, auf die sich Allgemeinversicherer verlassen, gaben heute bekannt, dass das Add-on Force von Shift, das mit der Entwicklungsumgebung Guidewire DevConnect erstellt wurde, ab sofort auf dem Guidewire Marketplace verfügbar ist. Das Add-on Ready for Guidewire von Shift bietet Guidewire-Kunden auf ClaimCenter eine nahtlose Integration zwischen der Betrugserkennungslösung Force von Shift und ClaimCenter, wodurch eine effiziente Übertragung von Schadensfalldaten zwischen den beiden Lösungen ermöglicht und die Betrugserkennung in Echtzeit erleichtert wird.

Die Gesamtkosten für Versicherungsbetrug in Europa werden laut Insurance Europe auf 13 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Um dem wachsenden und komplexen Problem des Versicherungsbetrugs und der Prämienkontrolle für Versicherungsnehmer zu begegnen, löst das in Guidewire ClaimCenter integrierte Add-on Ready for Guidewire Force von Shift automatisch Betrugswarnungen in der elektronischen ClaimCenter-Schadenakte aus und leitet den Workflow in den entsprechenden automatisierten oder personalbasierten Prozess ein, der für die Art und das Ausmaß des vermuteten Betrugs am besten geeignet ist.

Shift bietet den Versicherern Technologielösungen, die künstliche Intelligenz und fortschrittliche Datenwissenschaft nutzen, um Ansprüche zu identifizieren, die möglicherweise betrügerisch sind. Mit einer Kombination aus internen Daten des Versicherers und externen Daten Dritter stellt die Force-Lösung des Unternehmens Korrelationen zwischen diesen verschiedenen Quellen her, um verdächtiges Verhalten zu identifizieren, das darauf hindeutet, dass ein Anspruch nicht legitim ist.

"Die Möglichkeit, Daten und Informationen zwischen ClaimCenter und Force in Echtzeit auszutauschen, bietet unseren gemeinsamen Kunden enorme Vorteile", erklärte Jeremy Jawish, CEO und Mitbegründer von Shift Technology. "Indem sie wissen, ob ein Anspruch verdächtig ist oder nicht und wie verdächtig er ist, werden die Schadensachbearbeiter besser in die Lage versetzt, geschäftskritische Entscheidungen zu treffen. Sollen sie beispielsweise eine 'Straight-Through-Processing'-Verarbeitung anwenden und die Forderung zum Zeitpunkt des FNOL bezahlen oder eine Standardbearbeitung durch das Schadenbearbeitungsteam durchführen? Vielleicht sollten sie einen Experten hinzuziehen, um bestimmte Details zu überprüfen, oder die Forderung an das Betrugsermittlungsteam weiterleiten. Unsere Partnerschaft trägt dazu bei, den Schadensachverständigen das Wissen zu vermitteln, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen."

Das Force-Add-on für ClaimCenter ermöglicht es Versicherern:

Ansprüche aus ClaimCenter zur Echtzeit-Betrugsanalyse an Force zu senden;

ClaimCenter über den Status der Betrugsuntersuchungen auf dem Laufenden zu halten; und

Das Niveau der Informationen, die den Schadenregulierungsbeauftragten zur Verfügung gestellt werden, anzupassen.

"Während Geschwindigkeit und Genauigkeit für die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kundenerlebnisses in der Versicherungsbranche entscheidend sind, schränkt die Aussicht auf Betrug innerhalb des Schadenprozesses oft ein, wie schnell ein Schaden reguliert werden kann", erklärt Becky Mattick, Vice President, Global Solution Alliances, Guidewire. "Mit einer Betrugsbeurteilung, die dank der Integration von Shifts Ready for Guidewire in Sekundenschnelle verfügbar ist, können Guidewire-Kunden intelligentere, schnellere und effizientere Entscheidungen über die Prüfung von Schadensfällen treffen, mehr Möglichkeiten für eine durchgängige Bearbeitung eröffnen, den Schadensfall verkürzen und die Erwartungen der Versicherungsnehmer erfüllen."

Weitere Informationen über die Schichttechnologie finden Sie im Blog Guidewire Smart Approach.

Über Shift Technology

Shift Technology liefert die einzigen KI-nativen Lösungen zur Betrugserkennung und Schadensautomatisierung, die speziell für die globale Versicherungsbranche entwickelt wurden. Unsere SaaS-Lösungen identifizieren Betrüge von Personen und Netzwerken mit doppelter Genauigkeit im Vergleich zu konkurrierenden Angeboten und bieten kontextbezogene Anleitungen, um Versicherer bei der schnelleren und genaueren Schadenregulierung zu unterstützen. Shift hat bisher Hunderte von Millionen von Schadensfällen analysiert und wurde von CB Insights zu den 2018 Global AI Top 100 ernannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shift-technology.com.

Über Guidewire PartnerConnect und Ready for Guidewire

Guidewire PartnerConnect ist ein globales Netzwerk ausgewählter Unternehmen, die Beratungsdienste und Lösungen zur Verbesserung, Erweiterung und Ergänzung der Fähigkeiten der Guidewire-Produkte anbieten. Unsere weltweite Gemeinschaft trägt zum Erfolg unserer gemeinsamen Kunden in der Schadenversicherungsbranche bei, indem sie Guidewire-Softwareimplementierungen, wertsteigernde Lösungs- und Technologieangebote sowie Leitlinien zu den besten Praktiken der Versicherungsbranche liefert.

Guidewire DevConnect ist eine Entwicklerplattform, die es den Partnern von Guidewire PartnerConnect Solution ermöglicht, innovative Add-ons zu entwickeln, die sich in die Produkte der Guidewire InsurancePlatform integrieren lassen. DevConnect-Add-ons bieten eine einfache Installation, originalgetreue Upgrades und einen erweiterten Support - so können sich Versicherer auf Innovation und Wachstum konzentrieren. Mit einem vollständigen Satz von APIs, Software Development Kits und zugehörigen Tools bietet DevConnect alles, was die unabhängige Entwicklergemeinde für allgemeine Versicherungen benötigt, um schnell funktionsreiche Add-ons für Guidewire-Produkte zu entwerfen und zu erstellen und diese im Guidewire-Marktplatz zu veröffentlichen.

Guidewire PartnerConnect ist ein exklusives Programm, das nur auf Einladung zugänglich ist. Weitere Informationen über Guidewire PartnerConnect finden Sie unter http://www.guidewire.com/partners/.

Über Guidewire Software

Guidewire bietet die Branchenplattform, auf die sich die Schadenversicherer verlassen, um sich in einer Zeit des sich beschleunigenden Wandels anzupassen und erfolgreich zu sein. Wir stellen Software, Services und das Partner-Ökosystem bereit, damit unsere Kunden ihr Geschäft führen, differenzieren und ausbauen können. Bis zum Ende unseres Geschäftsjahres 2019 hatten wir das Privileg, mehr als 380 Unternehmen in 34 Ländern zu betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

