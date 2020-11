Das hat sich im dritten Quartal 2020 in Carl Icahns Depot verändert

Auch Multimilliardär und Großinvestor Carl Icahn reagierte auf das ereignisreiche dritte Quartal und nahm Änderungen an seinem Depot vor. Einige Positionen blieben unverändert, bei anderen stockte er auf.

Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, ausfüllen muss, gewährt einen Blick darauf, wie sich die Investmentlegende im dritten Quartal 2020 positioniert hat. Welche Änderungen sich in seinem Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben haben, erfahren Sie in unserem Ranking.

Redaktion finanzen.at