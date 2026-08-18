Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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19.08.2026 00:01:00
Das MINI John Cooper Works Cabrio: Top-Performance unter freiem Himmel.
Das MINI John Cooper Works Cabrio in Sunny Side Yellow ist perfekt für den Sommer in den Bergen: offen, sportlich und voller Energie. Als leistungsstärkstes MINI Cabrio verbindet es ikonisches Open-Air-Feeling mit kraftvoller John Cooper Works Performance – und setzt mit der leuchtenden Karosseriefarbe Sunny Side Yellow ein klares Statement für warme Tage, sonnige Ausfahrten und spontane Roadtrips.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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