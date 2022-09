Das nächste Podium in der WorldSBK: Platz zwei für Scott Redding in Magny-Cours.

Donington Park (GBR), Most (CZE) und nun auch Magny-Cours (FRA): Scott Redding (GBR) ist mit einem weiteren Podium in die zweite Hälfte der Saison 2022 in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) gestartet. Nach einem Start aus der ersten Reihe sicherte sich der Brite aus dem BMW Motorrad WorldSBK Team in Rennen eins am Samstag den zweiten Platz auf dem Podest.