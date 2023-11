Das neue Designworks Studio in Shanghai: Inspirationsquelle für neue Gestaltungsideen aus China für China und die Welt.

+++ Offizielle Eröffnung im Rahmen der West Bund Art & Design Messe Shanghai +++ Seismograph für Marktentwicklungen und Kundenerwartungen in China +++ Integraler Bestandteil des neuen Research and Development Center der BMW Group am West Bund +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel