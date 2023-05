Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

Das Private Banking der BKB wird ausgezeichnet und will weiter wachsen



05.05.2023 / 11:31 CET/CEST



Das Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ hat im Rahmen eines Mystery Shoppings das Private Banking von 110 Schweizer Banken auf den Prüfstand gestellt und der Basler Kantonalbank (BKB) das Gütesiegel «Ausgezeichnet» verliehen. Damit gehört sie zu den 15 besten Anlagebanken im Land. Liliane Däster, Leiterin Private Banking der BKB, beschreibt das Erfolgsrezept der BKB wie folgt: «Der Schlüssel bleibt der persönliche Kontakt. Wir legen grossen Wert darauf, die individuelle Situation unserer Kundinnen und Kunden zu verstehen. Dazu braucht es viel Empathie sowie ein breites und fundiertes Fachwissen. Ebenso ist ein hohes Engagement wichtig, um den Kundinnen und Kunden einen zeitnahen und zuverlässigen Service zu bieten.» Vertrauen als kostbarstes Gut

Das Private Banking ist eine der anspruchsvollsten Disziplinen im Bankgeschäft. Denn das Vertrauen der Kundinnen und Kunden ist ein kostbares Gut. Um es mit erstklassigen Leistungen täglich aufs Neue zu verdienen, baut das Private Banking der BKB auf fünf Pfeilern auf: Kompetenz, Kundennähe, Engagement, Empathie und Bodenständigkeit. Mit der jüngsten Auszeichnung der Bilanz beweist die BKB, dass ihr dies gelungen ist.

Massgeschneiderte Lösungen nach einem ganzheitlichen Ansatz erarbeitet

Bei der BKB werden massgeschneiderte Lösungen nach einem ganzheitlichen Prozess erarbeitet. Dies geschieht Hand in Hand in Zusammenarbeit mit Spezialistinnen und Spezialisten. Dabei geht es um Themen wie klassische Anlageberatung, Liquiditätsbewirtschaftung, Finanzierungsfragen, Vorsorge- und Nachlassplanung. Bei Themen wie Steuern oder Nachfolgeplanung eines Unternehmens werden bei Bedarf auch externe Partner beigezogen.

BKB will weiter wachsen und stärkt die Beratung

Die BKB möchte in diesem anspruchsvollen Geschäftsfeld weiter wachsen. Um das Wachstum voranzutreiben, stärkt sie das Private Banking mit Fabian Bürki, Hansjörg Küffer und Hannes Diethelm, die langjährige Erfahrung in der Beratung von komplexen Kundenbedürfnissen haben. Sie werden per 1. August 2023 zur Basler Kantonalbank wechseln. Medienmitteilung (PDF)

Bericht zum Private Banking Rating der Bilanz (Link)

Gütesiegel Private-Banking-Rating "Ausgezeichnet" (PDF)

