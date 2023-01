Das Quiz zum Krisenjahr: Wie gut kennen Sie die Lage der Wirtschaft?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Ein normales Jahr für die Wirtschaft was 2022 jedenfalls nicht. Von dem nach der Corona-Krise erhofften Aufschwung ist nichts geblieben. Die Inflation ist so hoch wie ... - seit wann eigentlich? Und ist das Bruttoinlandsprodukt nun tatsächlich gesunken, stagniert oder doch gewachsen in diesem Jahr? Finden Sie heraus, wie gut sie die Lage der deutschen Wirtschaft tatsächlich kennen.