Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
24.07.2026 06:27:38
Das sagt das Land zur drohenden Varta-Zerschlagung
ELLWANGEN (dpa-AFX) - Nachdem wichtige Geldgeber planen, den Batteriehersteller Varta zu zerschlagen, will sich das Land weiter für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze einsetzen. "Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt und werde dies weiterhin tun", teilte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) auf Anfrage mit.
Ziel sei es, "möglichst viel industrielle Wertschöpfung, technologisches Know-how und möglichst viele Arbeitsplätze in Baden-Württemberg zu erhalten." Die Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens liege letztlich bei Eigentümern, Investoren und Gläubigern. Die drohende Zerschlagung sei keine gute Nachricht - "weder für die Beschäftigten noch für den Industriestandort Baden-Württemberg".
Gläubiger sehen angespannte Finanzlage
Die sogenannte Ad-hoc-Gläubigergruppe um die Deutsche Bank und die Finanzinvestoren RBC BlueBay, Blantyre und Whitebox hatte angekündigt, das Geschäft mit den bekannten Haushaltsbatterien aus dem Varta-Konzern ausgliedern zu wollen. Für die übrigen Unternehmensbereiche könnte damit ein weiterer Sanierungsschritt notwendig werden.
Die Gläubiger begründen ihren Schritt mit der angespannten Finanzlage des Unternehmens. Nach ihren Angaben sieht die Gruppe derzeit keine finanzierbare Lösung für den gesamten Konzern. Varta selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert.
Der Batteriehersteller mit Stammsitz in Ellwangen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 3.260 Menschen. Er produziert neben den bekannten Haushaltsbatterien unter anderem Mikrobatterien für Hörgeräte sowie Energiespeicher./bak/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
24.07.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
24.07.26
|Das sagt das Land zur drohenden Varta-Zerschlagung (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)