Das sind die Weihnachtsüberraschungen von Vodafone

Günstige Smartphones unterm Tannenbaum: Google Pixel jetzt im AngebotGroßer Xmas Adventskalender: Chance auf unvergessliche Erlebnisse5 Milliarden Gigabyte Daten extra: Geschenk für zehn Millionen KundenGünstige Smartphones, spannender Adventskalender, attraktives TV-Angebot und das größte Datengeschenk Deutschlands: Vodafone überrascht in der Vorweihnachtszeit 2023 mit der ‚Happy Xmas'- Kampagne. Hier sind die Infos:Smartphones unterm Tannenbaum: Das sind die Dezember-DealsEin Smartphone unterm Tannenbaum? Vodafone bietet eine breite Palette neuer Modelle in allen Preisklassen an. Nachdem bereits im November die Preis-Aktionen für das iPhone 15, iPhone 14 und das Samsung Galaxy S23 im Mittelpunkt standen, runden im Dezember vor allem das Google Pixel und Samsung Galaxy Z Flip die Palette der besonders günstigen Angebote ab. Das sind für Neuverträge und Vertragsverlängerungen die aktuellen Smartphone-Highlights bei Vodafone bis 13. Dezember:Google Pixel 8 mit 128 GB: ab 1 Euro statt ab 199,90 Euro im GigaMobil MGoogle Pixel 8 Pro mit 128 GB: ab 1 Euro statt ab 259,90 Euro im GigaMobil MGoogle Pixel 7a mit 128GB: ab 1 Euro statt ab 99,90 Euro im GigaMobil SSamsung Galaxy Z Flip 5: ab 1 Euro im GigaMobil MAdventskalender: 24 Türchen mit 24 fantastischen PreisenDer Vodafone-Adventskalender hält im Advent 2023 besonders aufregende Überraschungen bereit. Tag für Tag hat jeder Teilnehmer vom 1. bis 24. Dezember die Chance auf neue, spannende Preise und unvergessliche Erlebnisse sowie exklusive Angebote. Denn, wer würde sich nicht über eine Reise zu den Olympischen Spielen in Paris oder ein Wochenende in München freuen, um das Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 live zu erleben? Die Mobilfunk-Kunden können in der MeinVodafone App mitmachen, während die Festnetzkunden dies bequem über das Web tun können.6 Monate Kabel-TV gratisVodafone startet die Neuauflage eines attraktiven TV-Angebotes. Wer seinen Kabel-Internetvertrag im Zeitraum vom 29. November 2023 bis zum 28. März 2024 mit dem Kabel-TV-Tarif ‚GigaTV Cable' zu einem 3-Play-Paket kombiniert bucht, erhält den Zugang zum TV-Angebot von Vodafone im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit für sechs Monate kostenlos. Ab dem 7. Monat gilt der reguläre Tarifpreis für den ausgewählten Tarif. Das Angebot richtet sich an TV-Neukunden, die einen Red Internet & Phone Cable Vertrag mit einem Internet-Tarif von mindestens 25 Mbit/s abschließen oder bereits haben.Das größte Datengeschenk DeutschlandsUnser Datengeschenk zur Weihnachtszeit ist ein kleines Dankeschön für unsere treuen Kunden.Philippe RoggePhilippe RoggeÜber zehn Millionen Mobilfunkkunden dürfen sich auf eine besondere Geste freuen: Sie erhalten je 500 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen – ein einzigartiges Geschenk und das größte Datengeschenk Deutschlands von Vodafone. Die jeweils 500 GB Daten können die teilnahmeberechtigten Vodafone-Kunden ab dem 30. November ganz einfach über die Mein Vodafone App, in Filialen oder per Hotline aktivieren. Das zusätzliche Datenvolumen kann bis zum 3. Januar 2024 verbraucht werden.„Unser Datengeschenk zur Weihnachtszeit ist ein kleines Dankeschön für unsere treuen Kunden, die mit ihren Smartphones zuverlässig unsere Netze nutzen. Ein Anlass, die vielen guten Momente, die unsere Kunden über unsere Netze täglich mit ihren Liebsten teilen, zu feiern. Und für manche auch eine kleine Entschuldigung, wenn sie sich in diesem Jahr auch mal über uns geärgert haben", sagt Vodafone Deutschland CEO Philippe Rogge.Handynutzer, die das Vodafone-Netz über einen anderen Mobilfunkanbieter nutzen, beschenkt Vodafone ebenfalls. Otelo-Kunden freuen sich über 100 GB zusätzliche Daten. Kunden von LIDL Connect und SIMon mobile erhalten 50 GB. In den Datentarifen GigaCube, Red+Data und Data Go erhalten Kunden 500 zusätzliche GB, die im Aktionszeitraum automatisch aufgebucht werden.