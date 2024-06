Das Team für Notfälle - Hochwasser-Krisenmanagement

In ständiger Alarmbereitschaft zu sein, daran sind sie gewöhnt, es gehört zu ihrem Job. Oana Nicolcea, Sy Hain Taing und Kevin Sturm gehören zu den insgesamt 12 (inkl. Gruppenleiter) Krisenmanagerinnen und Krisenmanager im Technikbereich von Vodafone Deutschland. Ihnen haben zahlreiche Menschen jetzt zu verdanken, dass die Netze bei der Hochwasser-Katastrophe in Bayern und Baden-Württemberg weitgehend stabil blieben oder schnellstmöglich wieder zur Verfügung standen. Was aber macht einen Krisen-Einsatz besonders erfolgreich? Wie wird man Krisenmanager? Was macht man, wenn keine Krise ist? „Bei der jüngsten Hochwasser-Katastrophe wurden wir bereits alarmiert, bevor der Himmel seine Schleusen öffnete“, sagt Oana Nicolcea. „Bereits vor dem Hochwasser und währenddessen wurden unsere Betriebsgebäude und Mobilfunkstationen zusätzlich gesichert – etwa durch Sandsäcke und Installation von Pumpen.“ Das zeigte Erfolge: Das Mobilfunknetz blieb weitgehend stabil, sodass die Behörden ihre Katastrophenwarnungen via Cell Broadcast auf die Handys ausliefern und die Menschen ihre Notrufe an die 112 absetzen konnten. Dabei wurde sogar der Standort des Anrufs an die Rettungsleitstellen übertragen. Ein stabiles Mobilfunknetz war für die Menschen auch wichtig, weil sie in der Krisensituation erhöhtes Kommunikationsbedürfnis hatten. Ebenso wurden zahlreiche Hilfsaktionen und Aufräumarbeiten per Mobilfunk koordiniert.Genau diese Koordination gefällt Oana Nicolcea besonders. Sie ist 34 Jahre alt und arbeitet seit 2017 bei Vodafone. Sie kommt eigentlich aus Rumänien, wo sie einen Bachelor in Telekommunikation erhielt, und machte dann zusätzlich in Deutschland die Weiterbildung zur Wireless-Netzwerk-Ingenieurin, wodurch sie auch zu ihrem Job im „Major Incident“ kam. Beim Krisenmanagement macht ihr der enge Kontakt zu Techniker:innen besonders Freude. Gute Kommunikation im Team und regelmäßiger, schneller Austausch sind für schnelle Erfolge elementar. Für die Zukunft, sagt sie, muss das Hochwasser-Krisenmanagement-Team noch besser an die Umstände angepasst und in den Abläufen optimiert werden. „Hochwasser werden immer häufiger und stärker, da müssen wir gut vorbereitet sein und mit noch mehr Einsätzen rechnen.“Wie stark diese Hochwasser sein können, konnte man in Süddeutschland sehen. Im Festnetz wurden durch das Hochwasser vier Betriebsgebäude in Gröbenzell, Karlsfeld, Wertingen und Pfaffenhofen / Schrobenhausen geflutet und rund 127 örtliche Netzelemente waren von Ausfällen betroffen. Dadurch gab es zunächst Festnetzausfälle in insgesamt mehr als 30 Gemeinden. Oana, Kevin und Sy Hain arbeiteten – praktisch rund um die Uhr – daran, zusammen mit den Technikteams und örtlichen Dienstleistern, alle Netzelemente schnellstmöglich zu reparieren, zu ersetzen und wieder ans Netz zu bringen. Dazu wurden Gebäude abgepumpt, Notstromaggregate zu den Standorten gebracht und installiert. Es wurden Kabel erneuert und defekte Bauteile in den Betriebsgebäuden durch neue Netzelemente ersetzt. Auch wurden zahlreiche Sicherheitsaspekte vor der Wieder-Inbetriebnahme analysiert. Nach Inbetriebnahme der Betriebsgebäude wurden die Menschen kontaktiert, deren Modems nicht automatisch wieder online waren.Für solche Fälle ist Kevin Sturm der richtige Mann. Er ist 43 Jahre alt und seit 2016 im Team. Das Kabelnetz kennt er wie seine Westentasche – nicht nur in Notfällen, sondern auch bei allgemeinen Problemen. Kevin kann gar nicht mehr zählen, wie oft er schon Kundenmodems zum Laufen gebracht hat, die schon fast aufgegeben wurden. Mit seiner Expertise hatte er auch bei der Katastrophe im Ahrtal vor Ort mit angepackt, damit möglichst viele Haushalte schnell wieder Netz hatten. Ganz so verheerend waren die Unwetter in Süddeutschland zum Glück nicht, doch auch hier gab es für ihn eine Menge zu tun. Mit großem Erfolg: Nur 14 Tage nach der Hochwasser-Katastrophe waren bereits mehr als 90 Prozent der ursprünglich betroffenen Haushalte wieder vollständig an das Festnetz angebunden – auch dank des Krisenmanagement-Teams.Wenn das Gröbste vorbei ist, analysieren die Krisenmanager immer die Learnings und schauen, ob es für künftige Katastrophen noch Verbesserungspotenzial gibt. Dieser Aufgabe der Optimierung nimmt sich Sy Hain Taing vor allem in ruhigeren Zeiten an. Er ist 49 Jahre alt und mit seinen 23 Jahren Erfahrung bei Vodafone ein wertvolles Teammitglied. Seit 2006 ist er in der Düsseldorfer Vodafone-Zentrale im Einsatz. Er kümmert sich zum Beispiel um die mobilen Standorte, die bei Unwettern zum Einsatz kommen. In ruhigeren Phasen entwickelt er außerdem Automatisierungsprozesse mit denen interne Prozesse und Abläufe im Team optimiert werden können und betreut Projekte abseits des Hochwassermanagements. Mit seinen zwei Töchtern schaut er sehr gerne Fußball. Für die Vorbereitungen auf die EM kommt ihm sein Technikhintergrund zugute – den Fahnenmast im Garten kann er selbst aufstellen. Auch wenn man sich keine Unwetter wünscht, ist es doch wichtig stehts vorbereitet zu sein. Mit guter Koordination, schneller Vernetzung und optimierten Abläufen kann man sich auf das Krisenmanagement-Team in jeder Situation verlassen – und hofft doch, dass sie ihre Zeit nur noch mit der Entwicklung neuer Produkte und Unterstützung vom Alltagsgeschäft verbringen müssen.