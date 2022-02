Das ultimative Mindset für Investoren: So denkt Warren Buffett wirklich und was Sie von ihm lernen können

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Was brauchen Sie, um ein erfolgreicher Anleger zu werden? Ein Quäntchen Glück? Vielleicht. Solide wirtschaftliche Kenntnisse, um Unternehmenszahlen lesen und Bilanzen verstehen zu können? Sicherlich. Vor allem aber brauchen Sie die richtige Einstellung, das richtige Mindset oder wie Warren Buffett es nennt: Sie brauchen Geldverstand. Warren Buffett hat das, wonach Anleger überall auf der Welt streben: Anlageerfolg und Investitionsglück. Das „Orakel von Omaha“ hat ein ungemeines Gespür für die richtigen Entscheidungen und versteht den Markt wie kein Zweiter. Aber ist das schon sein Erfolgsgeheimnis? Sie möchten sich eine Leseprobe von „Das ultimative Mindset für Investoren“ sichern? Dann melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Buch-Newsletter der PLASSEN Buchverlage an und informieren Sie sich als Erste/r über die neuesten Börsenbücher. Robert G. Hagstrom, einer der weltweit besten Buffett-Kenner, beobachtet und begleitet Buffett seit Jahrzehnten. Auch er dachte, die Investmentprinzipien von Buffett längst verstanden und verinnerlicht zu haben – bis eine eher beiläufige Bemerkung auf der Berkshire-Hathaway-Hauptversammlung ihm die Augen öffnete. Um das richtige Mindset ginge es beim Investieren, um den richtigen Geldverstand, sagte Buffett. Aber was ist das? Und können Anleger Geldverstand lernen? Nach seinem Millionen-Bestseller „Warren Buffett: Sein Weg. Seine Methode. Seine Strategie.“ hat sich Hagstrom in seinem neuen Buch „Warren Buffett: Das ultimative Mindset für Investoren“ genau dieser Thematik gewidmet und über den Geldverstand Buffetts ein faszinierendes Buch geschrieben. Er schlüsselt auf, wie Buffett an Investments herangeht, welche Gedanken er sich dabei macht, was ihm wichtig ist, wie er sich informiert und welche Schlüsse er aus den gewonnenen Informationen zieht. Lernen Sie die Bausteine kennen, die einen erfolgreichen Geldverstand ausmachen, und investieren Sie wie Warren Buffett. „Warren Buffett: Das ultimative Mindset für Investoren“ ist ein Must-read für alle, die den Großmeister wirklich verstehen wollen.