dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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22.07.2026 02:00:00
Das Vergoldete Zeitalter: Die Villen der Tycoons an der Fifth Avenue im späten 19. Jahrhundert
Das Vergoldete Zeitalter dauerte nur etwa zwanzig Jahre, von den späten 1870er bis zu den späten 1890er Jahren. Diese Zeit war geprägt von beispiellosem Wirtschaftswachstum, Industrialisierung und verschwenderischem Konsum der Reichen der USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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