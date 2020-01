Das von der Kritik gefeierte 56 Leonard wird zum Top-Gebäude des Jahrzehnts ernannt

NEW YORK, 8. Januar 2020 /PRNewswire/ -- 56 Leonard, der von der Kritik gefeierte 60-stöckige Turm, konzipiert von den weltberühmten Pritzker-Preis-gekrönten Architekten Herzog & de Meuron und Alexico Group, wurde für die Neudefinition der New Yorker Skyline ausgezeichnet. Der ikonische TriBeCa-Turm wurde von Curbed New York, einer Publikation für amerikanische Immobilien und Stadtgestaltung, zu einem der 10 wichtigsten Gebäude von New York City der letzten zehn Jahre ernannt.

Diese Auszeichnung zementiert 56 Leonard als eines der einfallsreichsten und architektonisch bedeutendsten globalen Wahrzeichen der Skyline von Manhattan. Das kaskadenförmige, 60 Stockwerke umfassende Bauwerk an der Ecke von Church und Leonard Street bietet atemberaubende Ausblicke auf die Stadt, Flüsse, Brücken und darüber hinaus.

In einer beispiellosen Zusammenarbeit zwischen dem Künstler und Architekten ist dieser ikonische Turm nahtlos in eine speziell in Auftrag gegebene, 40 Tonnen schwere, 15 m lange und 6 m hohe ballonähnliche Edelstahlskulptur integriert, die das Gebäude abstützt und an der Basis zerdrückt wird. Sie ist das Werk des international gefeierten und mit dem Turner-Preis ausgezeichneten Künstlers Anish Kapoor. Diese monumentale Spiegelskulptur ist Kapoors erstes dauerhaftes öffentliches Kunstwerk in New York City.

56 Leonard, das kürzlich als Schauplatz für die Januar-2020-Ausgabe des Magazins Vogue mit Cardi B diente, bietet ein letztes Penthouse zum Verkauf an. In einer Höhe von mehr als 213 Metern wird das Penthouse 57 - eine 488 m2 große Eigentumswohnung mit 4 Schlafzimmern, 4,5 Bädern und 164 m2 Wohnfläche im Freien, die auf drei Terrassen und Balkone verteilt ist, für 24,5 Millionen USD angeboten. Die Corcoran Sunshine Marketing Group ist der exklusive Marketing- und Salesagent für das Gebäude.

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Termins rufen Sie bitte 212.965.1500 an oder besuchen Sie die Website www.56leonardtribeca.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1063534/56Leonard_5B.jpg