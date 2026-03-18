KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.03.2026 15:47:00
Das Web-Geschäft funktioniert nicht mehr - KI-Bots lösen Suche und Werbung ab
Cloudflare-CEO Matthew Prince skizziert ein Internet nach der klassischen Suche – und zeigt, wie KI-Bot-Traffic das Web fundamental verändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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