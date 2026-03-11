|
11.03.2026 06:31:29
Daesang: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Daesang gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 52,00 KRW gegenüber -242,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 1 351,22 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 0,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 345,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 813,00 KRW gegenüber 548,00 KRW je Aktie im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 628,86 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 5 357,89 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.