Daesang: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daesang gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 52,00 KRW gegenüber -242,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 1 351,22 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 0,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 345,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 813,00 KRW gegenüber 548,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 628,86 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 5 357,89 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at