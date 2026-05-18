Daesang gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daesang hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 663,00 KRW gegenüber -2,000 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1 425,94 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 409,19 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at