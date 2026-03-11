11.03.2026 06:31:29

Daesang legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daesang hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Daesang vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 35,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -225,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,43 Prozent auf 1 351,22 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 345,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 823,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 558,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Daesang im vergangenen Geschäftsjahr 5 628,86 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daesang 5 357,89 Milliarden KRW umsetzen können.

