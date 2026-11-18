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18.11.2026 06:31:28
Daesang präsentierte Quartalsergebnisse
Daesang stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 663,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daesang ein EPS von 561,00 KRW je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daesang im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 561,73 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 487,30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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