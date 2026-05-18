Daesang stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daesang lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 660,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -5,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 425,94 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 409,19 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at