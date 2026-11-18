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18.11.2026 06:31:28
Daesang stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Daesang hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Daesang hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 660,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 559,00 KRW je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daesang in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 561,73 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 487,30 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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