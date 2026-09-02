Dash Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dash Capital hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 46,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at