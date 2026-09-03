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03.09.2026 06:31:29
Dash Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dash Capital hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,0 Millionen CAD – eine Minderung von 49,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,9 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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