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03.11.2026 06:31:28
Dashang mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Dashang präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,40 Milliarden CNY – eine Minderung von 0,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,42 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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