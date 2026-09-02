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02.09.2026 06:31:29
Dashang vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dashang hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dashang hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,46 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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