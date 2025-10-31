DaShenLin Pharmaceutical Group A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DaShenLin Pharmaceutical Group A hat am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,55 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 6,39 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,219 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 6,58 Milliarden CNY gesehen hatten.

