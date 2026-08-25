DaShenLin Pharmaceutical Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DaShenLin Pharmaceutical Group A hat am 24.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

DaShenLin Pharmaceutical Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DaShenLin Pharmaceutical Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,02 Milliarden CNY im Vergleich zu 6,57 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,300 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 7,40 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at