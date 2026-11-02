DaShenLin Pharmaceutical Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DaShenLin Pharmaceutical Group A hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,30 CNY. Im letzten Jahr hatte DaShenLin Pharmaceutical Group A einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,32 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 6,55 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,336 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 7,50 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at