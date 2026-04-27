DaShenLin Pharmaceutical Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DaShenLin Pharmaceutical Group A hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 CNY gegenüber 0,060 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,88 Prozent auf 7,43 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,118 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 7,43 Milliarden CNY ausgegangen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,08 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei DaShenLin Pharmaceutical Group A ein Gewinn pro Aktie von 0,810 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat DaShenLin Pharmaceutical Group A mit einem Umsatz von insgesamt 27,50 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 26,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,80 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,07 CNY und einen Umsatz von 27,63 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at