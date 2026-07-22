Dassault Aviation H1 Profit Jumps; Reaffirms 2026 Sales Outlook

(RTTNews) - Dassault Aviation (DUAVF.PK, AM.PA) on Wednesday reported a sharp increase in revenues and profit for the first half of 2026, driven by increased Rafale fighter jet deliveries. The company reaffirmed its 2026 sales guidance.

Revenues for the period rose to 4.157 billion euros from 2.854 billion euros. Net income for the period improved to 361.60 million euros, or 4.67 euros per share, from 334.44 million euros or 4.28 euros per share, last year.

For the first half of 2026, adjusted net sales rose to 4.157 billion euros from 2.847 billion euros a year earlier, while adjusted operating income climbed to 329.58 million euros from 180.28 million euros. Adjusted net income increased to 497.46 million euros or 6.42 euros per share from 386.12 million euros or 4.94 euros per share last year.

The company delivered 12 Rafale fighter jets, including 10 export aircraft, and 13 Falcon business jets during the period, compared with seven Rafales and 12 Falcons a year earlier. Falcon orders increased to 23 aircraft from eight, while backlog stood at 45.4 billion euros, including 208 Rafale and 83 Falcon aircraft.

Looking ahead, Dassault Aviation reaffirmed its 2026 guidance, expecting net sales of about 8.5 billion euros, supported by planned deliveries of 40 Falcon and 28 Rafale aircraft.