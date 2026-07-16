Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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16.07.2026 20:12:05
Dassault Systèmes in talks to buy drug trial software company for about $2bn
Potential purchase of ArisGlobal from Swedish buyout group would boost French conglomerate’s push into life sciencesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu Dassault Systèmes S.A. (Spons. ADRS)
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16.07.26
|Dassault Systèmes in talks to buy drug trial software company for about $2bn (Financial Times)
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16.07.26
|Dassault Systèmes in talks to buy drug trial software company for about $2bn (Financial Times)
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08.07.26
|Erste Schätzungen: Dassault Systèmes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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22.04.26
|Ausblick: Dassault Systèmes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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08.04.26
|Erste Schätzungen: Dassault Systèmes präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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10.02.26
|Ausblick: Dassault Systèmes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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27.01.26
|Erste Schätzungen: Dassault Systèmes öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)