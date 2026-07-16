Trial Holdings Aktie

Trial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 20:12:05

Dassault Systèmes in talks to buy drug trial software company for about $2bn

Potential purchase of ArisGlobal from Swedish buyout group would boost French conglomerate’s push into life sciencesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dassault Systèmes S.A. (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten